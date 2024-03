Chrobry Głogów pokonał Stal Rzeszów 2:1. Bramki w końcówce meczu

– Najważniejsza rzecz jaka się dla nas wydarzyła to to, że są trzy punkty. Ale musimy być świadomi tego, że tak jak w tym meczu to było, nie możemy grać. I na pewno będziemy nad tym pracowali. Mamy bardzo dużo serca w tym zespole, bardzo dużo determinacji. Ale trzeba do tego dołożyć jeszcze więcej umiejętności – mówił po meczu trener Piotr Plewnia.