Chrobry Głogów pokonał Skrę Częstochowa. Udany wyjazd Chrobrego

To była już 15. kolejka Fortuna 1. Ligi W jej trakcie Chrobry Głogów zagrał na wyjeździe ze Skrą Częstochowa. Głogowianie stanęli na wysokości zadania i pokonali gospodarzy meczu 2:1. Pomarańczowo-Czarni prowadzili przez większą część meczu, a pierwszą bramkę zdobyli w 32. minucie. Na drugą nie trzeba było długo czekać, bo padła już w 35. minucie.

Dla trenera głogowian Marka Gołebiewskiego był to tym bardziej emocjonujący mecz, ponieważ Skra to jego była drużyna. Po meczu nie wziął udziału w konferencji prasowej. Tłumaczono, że źle się poczuł. Zastąpił go tam drugi trener.