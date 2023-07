Chodziliście do Szkoły Podstawowej w Białołęce? Zobaczcie zdjęcia sprzed lat!

Historia Szkoły Podstawowej w Białołęce w gminie Pęcław.

W październiku 2020 roku, podczas 70. lecia szkoły został otwarty sejf, w którym znajdowały się dokumenty szkolne z 1973 roku. To, co było w środku zostało zaprezentowane na wystawie. Dokumenty odnalezione w sejfie zostały ponownie umieszczone w kapsule czasu, wraz z dołączonymi do nich współczesnymi dokumentami o szkole i z pamiątkowymi zdjęciami.