Chciała sprzedać kurtkę, a ukradli jej 3000 złotych. Uważajcie handlując w Internecie

– Transakcja początkowo wyglądała całkiem normalnie. Po jakimś czasie okazało się, że pojawiły się trudności z brakiem wiadomości mailowej i w ostateczności 19 - latka otrzymała wiadomość zawierającą link. Nic nie podejrzewająca pokrzywdzona otworzyła ten link, który przekierował ją na stronę płatności z listą banków. Tam pojawiła się konieczność zalogowania się na konto, aby potwierdzić sprzedaż. Pokrzywdzona nic nie podejrzewając umówiła się co do odbioru rzeczy przez kuriera. Logując się kolejny raz na swój rachunek bankowy zauważyła, że zniknęły jej oszczędności w kwocie 3 tysięcy złotych – mówi nadkomisarz Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.