Była walka, ale wygranej brak. KGHM Chrobry Głogów przegrał z Węgrami w Lidze Europejskiej

– Przegraliśmy pięcioma bramkami. Można powiedzieć dużo-niedużo, ale nie można odebrać chłopakom walki i zaangażowania. Nie wszystko wychodziło, ale łapiemy doświadczenie i uwierzcie mi, z każdym meczem będzie już tylko lepiej. Już teraz wyglądało to dużo lepiej niż nasz debiut w Lidze Europejskiej w Portugalii. Gdybyśmy byli stałymi bywalcami pucharów europejskich, tak jak nasz przeciwnik, to mogłoby być zupełnie inaczej i moglibyśmy pokusić się o te punkty. Ale jak mówię, łapiemy te doświadczenie i będziemy dążyć do tego, by pozostać w tej Lidze Europejskiej. A te spotkania przekładają się też na naszą rodzimą ligę – mówił po meczu trener Vitalij Nat.