Burze z gradem po południu. IMGW wydało ostrzeżenie także dla Głogowa i Polkowic

Na południowym zachodzie województwa Dolnośląskiego pojawiły się już pierwsze burze z gradem. Jak ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, będą one przesuwać się na północ i wschód, przez co mogą wystąpić także w powiecie głogowskim i polkowickim. Szanse na to, że burze z gradem pojawią się w naszych okolicach wynoszą 70 procent.

IMGW wydało ostrzeżenie także dla Głogowa i Polkowic IMGW

– Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad – ostrzega w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenie obowiązuje we wtorek, 23 maja, od godz. 13 do 20. Temperatura dzisiaj nie powinna przekroczyć 18 stopni, jednak ze względu na wiatr i deszcz odczuwalna będzie niższa.