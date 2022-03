Budują most na Odrze w Milsku. Ze Sławy i Wschowy będzie bliżej do Zielonej Góry. Zobacz stan prac

Most nad Odrą w Milsku ma długość ponad 360 metrów. Ma być oddany do użytku w połowie tego roku.

Podróż ze Sławy czy Wschowy do Zielonej Góry będzie znacznie krótsza. Umożliwi to nowy most na Odrze w Milsku. Z Kolska do Zielonej Góry będzie do pokonania zaledwie 39 km, a nie 56 przez Nową Sól.

Most nad Odrą w Milsku ma długość ponad 360 metrów. Inwestycja z nią związana to około 9 kilometrów trasy (nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 282 na odcinku od miejscowości Łaz - wraz z obejściem miejscowości Łaz, Zabór, Milsko, Przewóz - do włączenia z istniejącą DW 282 za miejscowością Przewóz). Zakończenie inwestycji zaplanowano w połowie tego roku. Jego koszt to 80 milionów złotych (fundusze pochodzą z z Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020 oraz budżetu państwa).

- O tym moście marzyliśmy od dawna. Znacznie ułatwi nam życie. Nic więc dziwnego, że wiele osób tak często przychodzi nad Odrę, by zobaczyć, jak przebiegają prace – mówi pan Mieczysław z Bojadeł. – A jest co oglądać, bo most już się nieźle prezentuje.

Zakończenie budowy mostu zaplanowano w połowie tego roku

Beneficjentem projektu jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Za wykonanie mostu oraz prowadzącej do niego drogi odpowiada firma MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE z siedzibą w Krakowie.

Co się stanie po oddaniu mostu do użytku z przeprawą promową w Milsku?

Wiele osób uważa, że powinna pozostać jako atrakcja turystyczna, choćby w sezonie letnim. Mogłaby stanowić element Lubuskiego Szlaku Miodu i Wina czy też Szlaku Lubuskich Pałaców. Dyskusje w tej sprawie trwają.

Przypomnijmy też, że po wybudowaniu mostu w Milsku, droga wojewódzka nr 282 od Zaboru do Bojadeł przejdzie w zarząd powiatu zielonogórskiego.

