Budowa S3 na Dolnym Śląsku. Zobaczcie jak drążą tunele. ZDJĘCIA

Wspomniany fragment drogi jest bez wątpienia najbardziej kosztownym odcinkiem tej S3. A to ze względu na konieczność wydrążenia olbrzymich tuneli. Na odcinku powstającej drogi ekspresowej S3 Bolków - Kamienna Góra Północ drążone są dwa tunele - TS-26 o długości ok. 2 300 m i TS-32 o długości ok. 320 m.