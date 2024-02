Anna Obolewicz z Jaczowa ogłosiła start w wyborach na wójta gminy Jerzmanowa. Kto ją wspiera?

Gmina Jerzmanowa na pierwszą kandydatkę na urząd wójta. Jest nią Anna Obolewicz (44 l.) z Jaczowa, obecna radna gminy.

Swój start ogłosiła dziś, 13 lutego przed urzędem gminy w Jerzmanowej. Razem z nią stanęło 13 mieszkańców gminy, którzy z Komitetu Wyborczego Wyborców Anny Obolewicz będą kadydowac do rady gminy.

- Jestem mieszkanką gminy Jerzmanowa od 2010 roku i samorządowcem z 20-letnim doświadczeniem. Pracuję jako audytor wewnętrzny czyli osoba, która usprawnia działalność gmin. Współpracowałam i współpracuję z wieloma z nich – mówiła o sobie kandydatka na wójta.

Anna Obolewicz jest członkinią KGW i liderem Odnowy Sołectwa Jaczów, a przede wszystkim radną gminy Jerzmanowa.

- I właśnie pełniąc aktywnie tę rolę poznałam oczekiwania i problemy mieszkańców – powiedziała. - Jednym z tych oczekiwań była właśnie potrzeba zmiany w gminie. Trudno opowiedzieć o wszystkich oczekiwaniach mieszkańców, bo jest uch bardzo wiele. Chcą na pewno dialogu z władzą, chcą być wysłuchani. Mieszkańcy chcą też współpracy włodarza gminy z innymi, na różnych szczeblach samorządowych i żeby pozyskiwał więcej środków zewnętrznych – wyliczała Anna Obalowicz. - To, co najważniejsze to drogi, chodniki, a miejscowości były estetyczne. Do wyborów idziemy z hasłem „Gmina Jerzmanowa, gmina Waszych oczekiwań”.