Amatorska Liga Bowlingowa w Głogowie - zbliża się wielki finał. Kto prowadzi?

Piąta edycja Amatorskiej Ligi Bowlingowej trwała od 1 października 2022 roku do 31 marca 2023. Całkiem sporo mieszkańców miasta i regionu rywalizowało w jej ramach, jednak do wielkiego finału mogło dostać się tylko dziesięciu. I to właśnie ta dziesiątka zmierzy się w finałowym starciu, które zaplanowano na 23 kwietnia. Rywalizacja na kręgielni OK Parku rozpocznie się o godz. 10.

Jak przebiegały rozgrywki piątej edycji ALB? Zobaczcie sami na wyniki pierwszej dziesiątki:

Wyniki ligi: