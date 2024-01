8 stycznia 57 lat temu zginął Zbigniew Cybulski. Czy wiecie, że aktor był przed laty w Sławie? Nad jeziorem spotkał się z młodzieżą

W tym roku mija 57. rocznica tragicznej śmierci aktora

8 stycznia przypada rocznica tragicznej śmierci aktora Zbigniewa Cybulskiego. W 1967 roku na peronie trzecim wrocławskiego dworca, próbując wskoczyć do pociągu do Warszawy wpadł pod koła. Na skutek poniesionych obrażeń zmarł tego samego dnia w szpitalu.

Jego pamięci poświęcono filmy „Wszystko na sprzedaż" i „Zbyszek". W 30. rocznicę śmierci aktora, na dworcu we Wrocławiu Andrzej Wajda odsłonił pamiątkową tablicę.

Zbigniew Cybulski był aktorem teatralnym i filmowym. Jako pierwszy po wojnie uzyskał status „gwiazdy" i aktora kultowego - sławę przyniosła m.in. rola w filmie „Popiół i diament".