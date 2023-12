42. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego. Głogów uczcił ofiary tamtych dni. WIDEO

W Głogowie uczczona została 42. rocznica wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego. 13 grudnia spotkano się przy tablicy upamiętniającej działaczy Solidarności internowanych w głogowskim Zakładzie Karnym.

Wśród uczestników spotkania był też radny powiatowy Radosław Kosmalski, którego rodzina bezpośrednio została dotknięta przez te dramatyczne wydarzenia.

– To są takie dosyć osobiste i ciężkie przeżycia, ponieważ ja doskonale pamiętam, jak ojca zabierano z domu. Pamiętam, jak 13 grudnia ojca zabrano i dopiero na początku stycznia dowiedzieliśmy się tak naprawdę gdzie jest i co się z nim dzieje. Był ten długi czas niepewności i niewiedzy. No i później jakby, nie ma co ukrywać, to życie naszej rodziny od 13 grudnia radykalnie się zmieniło. Ojciec należał do tej grupy działaczy, którzy wyszli z więzienia i natychmiast przeszli do działalności podziemnej. Także ciągłe rewizje, aresztowania, prześladowania i trwało to do 1989 roku – mówi Radosław Kosmalski.