Żołnierze WOT pilnują granicy. Wśród nich są też głogowianie. ZDJĘCIA

W grupie wydzielonej z żołnierzy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest m.in. Tomasz Stolarek. Oddelegowano go do służby na przejściu granicznym Kudowa Zdrój Słone (granica polsko-czeska). Wcześniej żołnierze WOT pomagali też straży granicznej na lotnisku we Wrocławiu, kontrolując pod kątem zdrowotnym pasażerów przylatujących do Polski. Jakie jest ich zadanie na granicy?

– Wspólnie ze strażą graniczną pełnimy tu dyżur, kontrolując pasażerów i kierowców pojazdów wjeżdżających na teren naszego kraju pod kątem dokumentów i stanu zdrowia – mówi nam głogowianin.

Służba w pierwszych dniach po przywróceniu kontroli granicznej nie była łatwa. Jeszcze kilka dni temu przez informację o zamykanych granicach sąsiednich państw wiele osób zaczęło wracać do kraju. Niezbędne było nawet po 20-30 godzin oczekiwania jeśli chodzi o tranzyt.