Znana pisarka Janina Zimirska Honorowym Obywatelem Gminy Grębocice

Znana pisarka Janina Zimirska z Wilczyna otrzymała tytuł H onorowego Obywatela Gminy Grębocice . To ważne wyróżnienie zostało przyznane decyzją rady gminy w uznaniu zasług pisarki. Uroczystość przekazania tytułu miała miejsce 11 listopada podczas koncertu zorganizowanego z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyróżnienie przekazali wójt Gminy Grębocice Roman Jabłoński oraz Przewodniczący Rady Gminy Grębocice Tadeusz Kuzara .

Dla Janiny Zimirskiej to kolejne wyróżnienie. W ubiegłym roku została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej .

Janina Zimirska autorką wielu wierszy, bajek dla dzieci i opowiadań

Janina Zimirska urodziła się na Wołyniu. Po wojennej tułaczce, jako dziecko, przyjechała w 1947 roku z rodzicami do Wilczyna, gdzie mieszka do dziś. Przez całe swoje dorosłe życie angażowała się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. W latach 80 –tych pełniła funkcję sołtysa sołectwa Wilczyn, a także była radną Gminy Grębocice.

Pisarka była inicjatorką remontu pustostanu we wsi, gdzie powstała świetlica, w której odbywały się nie tylko zebrania wiejskie, ale także organizowane przez panią Janinę Zimirską cykliczne imprezy integrujące mieszkańców sołectwa. Urządzono też i ogrodzono pierwszy we wsi plac zabaw, a działalność społeczna szła w parze z realizacją pasji, czyli pisaniem wierszy i opowiadań.

Z czasem jej twórczość stawała się bardziej dojrzała. W latach 90-tych skupiała się głównie na pisaniu dla dzieci, co owocowało licznymi publikacjami bajek, baśni i wierszy dla najmłodszych odbiorców. W okresie późniejszym powstały legendy o Ziemi Głogowskiej i Bolesławieckiej oraz powieści.

Opisała historię życia polskich emigrantów

Ważny rozdział w twórczości pani Janiny Zimirskiej stanowią pozycje książkowe opisujące historię życia polskich emigrantów uciekających z Wołynia na zachód Polski, emigrujących do Bośni i Rumunii, ich tułaczkę i powroty do ojczyzny. Niektóre książki zostały przetłumaczone na język serbski i niemiecki, trafiły do Niemiec i na Bałkany.