Złote Gody w Głogowie. Te pary już od ponad 50 lat są razem. ZDJĘCIA

15 par świętowało w Głogowie uroczystość Złotych Godów, czyli 50-lecia małżeństwa. Otrzymali oni jubileuszowe medale, które przyznaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W tych pięknych chwilach towarzyszyły im rodziny i przyjaciele. Jaka jest recepta na udany związek przez tyle lat?

– Potrzeba wiele wyrozumiałości i cierpliwości. No przede wszystkim kochać się, wybaczać. To jest ważne w rodzinie – mówią Maria Kuźniar, jedna z jubilatek. – Jeżeli chcemy ze sobą żyć jak najdłużej, to musimy być tolerancyjni dla siebie. Wybaczać, jeżeli ktoś zawinił. A przede wszystkim wierzyć w miłość i dalsze trwanie – dodaje jej mąż, pan Mieczysław.