Złodzieje samochodów w rękach policji. Auta odholowywali lawetą

W ręce mundurowych z Głogowa wpadli 24-letni mieszkaniec powiatu głogowskiego oraz 34-letni głogowianin, którzy odpowiedzą za kradzieże samochodów.

– Mężczyźni, działając wspólnie i w porozumieniu dokonali kradzieży samochodu marki Volkswagen. Sprawcy wciągnęli pojazd na lawetę, a następnie przetransportowali go do miejsca zamieszkania 24-latka. W wyniku podjętych czynności i przeprowadzonego przeszukania w miejscu zamieszkania sprawcy policjanci ujawnili części i akcesoria pochodzące ze skradzionego pojazdu. Ponadto 34-latek dokonał kradzieży jeszcze innego samochodu marki Opel Insignia w podobny sposób poprzez jego odholowanie – mówi Natalia Szymańska z KPP Głogów.

Drugi ze skradzionych pojazdów został odzyskany w całości i wrócił już do swojego prawowitego właściciela. Zatrzymani mężczyźni trafili natomiast do policyjnej celi, po czym usłyszeli zarzuty kradzieży. Za swoje czyny odpowiedzą przed sądem, a grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.