Złodzieje okradają budowę odcinka S3 między Polkowicami a Lubiniem. Droga ma być oddana w połowie listopada

Zniszczona i rozkradziona została także skrzynka rozdzielcza stacji transformatorowej na węźle Polkowice Północ. Zginęło kilkadziesiąt słupków ogrodzeniowych oraz uszkodzono siatkę ogrodzeniową o długości ok. 450 metrów bieżących. Każda grabież na budowie zgłaszana była do właściwej dla danego terenu komendy powiatowej policji. Warto pamiętać, że tego typu kradzieże już na etapie użytkowania drogi wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego i mogą doprowadzić do wypadków - informuje wrocławski oddział GDDKiA.

Jak zapewnia GDDKiA nie ma to wpływu na planowany w połowie listopada br. termin oddania do ruchu drogi ekspresowej S3 pomiędzy Polkowicami a Lubinem.

Jednocześnie jest apel o to, że jeśli ktoś zauważy niepowołane osoby na budowie, które zachowują się podejrzanie, to należy to zgłosić do GDDKiA Oddział we Wrocławiu dzwoniąc pod numer 71 33 47 300, do biura wykonawcy lub do najbliższego komisariatu policji.