Zimowe szaleństwo na lodowisku. O.K. PARK zaprasza dzieci i dorosłych. Zobacz cennik, godziny otwarcia

Jak dojechać do sztucznego lodowiska w Głogowie

O.K. PARK działa przy ulicy ul. Bolesława Śmiałego 2 na osiedlu Piastów Śląskich. To jedna z bocznych ulic głównej arterii osiedla, czyli ulicy Kazimierza Sprawiedliwego.

Godziny otwarcia lodowiska O.K. PARK

​Sztuczne lodowisko na osiedlu Piastów Śląskich to miejsce, gdzie z zimowej frajdy można się cieszyć od końca listopada do ostatniego dnia lutego.

Cennik biletów lodowiska w O.K. PARK

Zrób zdjęcie na lodowisku i wygraj darmową godzinę ślizgania

Warto zawalczyć o darmową godzinę na lodowisku. Co środę gospodarz obiektu wybiera 5 zdjęć wykonanych na ślizganiu w O.K. PARK, a ich autorów nagradza darmowym biletem. Konkurs trwa do 18 lutego przyszłego roku. Jak wygrać bilety?

Wyślij zdjęcie z Lodowiska O.K.PARK na [email protected]. W każdą środę na facebookowym profilu obiektu publikowanych jest 5 najlepszych.

Zdjęcia zbierane są od poniedziałku do niedzieli, a każdy tydzień to nowa szansa na wygrana!