Zbliżają się ferie zimowe. Co robić w czasie ferii w Głogowie i okolicach?

– Piłkarskie Ferie Chrobrego organizujemy w pierwszym tygodniu ferii, w dniach od 31 stycznia do 4 lutego. Każdego dnia zbieramy się od godz. 7.45, a kończymy posiłkiem o godz. 15.00. Ten czas upłynie na licznych zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Sporą część planu wypełni najbliższa nam wszystkim piłka nożna: treningi na boisku i zajęcia z pierwszoligowymi piłkarzami Chrobrego. Każdy dzień wzbogacimy też innymi aktywnościami: wyjściami na basen, do parku trampolin lub na łyżwy, do kina lub muzeum – informuje Łukasz Jaremkiewicz z biura prasowego klubu.