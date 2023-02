Zawodowe drogowskazy w Głogowie. Paweł swoją przyszłość widzi jako trener personalny. Jakie pomysły mają inni młodzi?

Już po raz szósty Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych zorganizował konkurs „Zawodowe drogowskazy", który kierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Ich zadaniem było przygotowanie prezentacji dotyczących swoich wymarzonych przyszłości. Istotnym elementem było odpowiednie uzasadnienie swojego wyboru.

Zwycięzcą tegorocznej edycji został uczeń Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej, który w przyszłości chciałby zostać trenerem personalnym. Dlaczego myśli właśnie o takiej ścieżce rozwoju zawodowego? Paweł Tuczyński wprost przyznaje, że chciałby być jednym z tych szczęśliwców, którzy swoje życie zawodowe łączą z pasją. W tym wypadku jest to pasja do sportu.

– Dzięki temu zawodowi będę mógł podtrzymywać swoje sportowe pasje, a równocześnie zarabiać pieniądze. Będąc trenerem ma się duży kontakt z ludźmi a także nienormowany czas pracy, co uważam za duży plus. Można dopasować grafik zajęć do własnych potrzeb – uzasadnia swój wybór Paweł. – Uważam trenera personalnego za zawód przyszłości. Moda na bycie fit nie przemija, a jest wręcz coraz bardziej popularna. Ludzie chcą być zdrowi, sprawni fizycznie i do tego dobrze wyglądać. Potrzebni są trenerzy, którzy zmotywują ludzi do ćwiczeń i pokierują zdrowym trybem życia swoich klientów – dodał.