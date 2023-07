Wsiadł do cudzego auta i odjechał. Głogowscy policjanci zatrzymali sprawcę, a samochód odzyskali

- Sprawdź, czy wszystkie okna są domknięte, a klapa bagażnika zatrzaśnięta. Jeżeli nie masz możliwości pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym, to do jego zaparkowania wybierz miejsca dobrze widoczne dla otoczenia i uczęszczane. Natomiast w nocy - dobrze oświetlone i w pobliżu okien domów mieszkalnych. Pozostawiając bagaż w samochodzie, umieść go w miejscu, gdzie nie będzie widoczny. Pozostawienie wartościowych rzeczy na widoku może być zachętą dla złodziei - apeluje policja.