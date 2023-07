Mundurowi z Głogowa na podium wojewódzkich Zawodów Policjantów Prewencji - Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku"

Policjanci rywalizowali w konkurencjach na strzelnicy i torze przeszkód, a także musieli rozwiązać test z wiedzy zawodowej dotyczący m.in. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawa karnego i prawa wykroczeń, przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

- Wszystkie te konkurencje miały na celu ocenę wszechstronnego przygotowania policjantów do pełnienia codziennej służby. Dla biorących w turnieju udział funkcjonariuszy była to okazja do sprawdzenia samych siebie oraz przede wszystkim do dobrej zabawy podczas rywalizacji i wzmocnienia współpracy z policjantami z innych jednostek – informuje mł. asp. Tomasz Nowak z KWP we Wrocławiu.