Wielki pożar koło Głogowa. Ogień wypalił 30 hektarów traw

Akcja gaśnicza w Zabielu (gmina Kotla) zajęła strażaków z całego powiatu. Na miejsce skierowano 11 zastępów PSP i OSP oraz dwa samoloty gaśnicze. Pożar zauważono około godz. 15.30, a strażacy przebijali się tam przez zakorkowany most. Kłęby dymu były widoczne z Głogowa.

Pożar objął ok. 30 hektarów łąk. Do gaszenia zadysponowano nawet samolot.

Po godz. 16 z Głogowa można było zobaczyć kolejne kłęby dymu, ale tym razem z okolic ulicy Krochmalnej. Strażackie zastępy mają sporo pracy przy obu pożarach.

W ostatnich tygodniach w całym regionie jest coraz więcej pożarów traw. Jak mówili nam strażacy, praktycznie nie ma służby, by do jakiegoś nie wyjeżdżali.