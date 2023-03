Uwaga! Zostały ostatnie dwa tygodnie na aktywację bonu turystycznego. Gdzie i jak to zrobić?

ZUS przypomina, że 31 marca upływa termin na pobranie bonu turystycznego uprawniającego do dofinansowania do wypoczynku dziecka. Na Dolnym Śląsku uprawnionych do jego pobrania jest 321 310 osób. Do tej pory pobranych zostało 275 412 bonów. Kwota płatności bonem 208 557 w całości 215389

Program Polski Bon Turystyczny (PBT) wystartował 1 sierpnia 2020 r.

- W całej Polsce z około 4,2 milionów przyznanych bonów turystycznych rodzice i opiekunowie aktywowali ponad 3,7 miliona. Tylko w naszym regionie nadal ponad 45 tysięcy bonów pozostaje nieaktywowanych, a czasu na to już niewiele – przestrzega Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Bon trzeba przed 31 marca pobrać a wykorzystać można także po tej dacie.

Rzeczniczka przypomina, że bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1000 zł. Można nimi płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce tylko do końca marca 2023 r.