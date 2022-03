Fitarena Głogów: Damowe zajęcia dla dzieci. Rusza akcja „Mamo, tato, chcę być zdrowy". Zdjęcia

Fitarena Głogów zaprasza dzieci na darmowe zajęcia. Pierwsze ćwiczenia dla maluchów z PP 19 odbyły się w czwartek, 24 marca. Do sportowej zabawy zaproszono też sportowców z głogowskich klubów – piłkarza ręcznego Rafała Stacherę oraz siatkarza Bartosza Janeczka, a także trenera personalnego Pawła Jaworskiego. Wszystko odbywało się w formie bajkowej zabawy.

- Ten projekt jest po to, by uświadomić rodzicom, jak ważna jest aktywność ruchowa. Chcę ich obudzić, zachęcić do wyjścia z dziećmi i aktywnego spędzania razem czasu – mówi autorka projektu Katarzyna Grzywaczyk, mama pięcioletniej Poli.

Informacja o projekcie ma trafić do wszystkich miejskich szkół i przeszkoli z zaproszeniem do udziału w zajęciach. Będą one prowadzone w trzech obiektach Fitareny na terenie Głogowa tak, aby był łatwy dostęp.