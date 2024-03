Amerykanka, która pokochała Głogów. Przylatuje tu z drugiego końca świata

– Do tamtej pory nigdy nie opuszczałam Stanów, ledwo opuszczałam stan, w którym mieszkam. Spędziliśmy w polskich górach blisko dwa tygodnie ucząc języka angielskiego. Rodzice spytali mnie wtedy, czy jest coś z pobytu w Polsce, co mnie martwi. I taką rzeczą było to, że mogę tu nigdy nie wrócić, bo tak bardzo mi się spodobał ten kraj i mieszkający w nim ludzie. Zadziwiło mnie to, jak wiele podobieństw jest między nami. Gdy jedzie się do innego kraju, spodziewa się różnic. Wie się, że one będą. Dlatego nie zaskakują one tak bardzo, jak podobieństwa. Okazało się, że oglądamy te same rzeczy w telewizji, słuchamy takiej samej muzyki, interesujemy się tymi samymi rzeczami – wspomina Katie.