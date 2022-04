Przy kościele na głogowskim Koperniku trwa Wielkanocny Kiermasz dla Werci, małej mieszkanki gminy Kotla

Przy kościele pw. N.M.P. na os. Kopernik trwa Wielkanocny Kiermasz dla Werci. Do kupienia są m.in. pyszne ciasta, ozdoby świąteczne i rękodzieło. Cały dochód z akcji zostanie przekazany na leczenie 13-miesięcznej Weroniki, małej mieszkanki gminy Kotla i to właśnie głównie mieszkańcy tej gminy dostarczyli na kiermasz wszystkie fanty.

Stragany stoją w pobliżu wejścia do świątyni, od godz. 7.30 aż do 18. Klientów nie brakuje, a pieniądze trafiają do puszek.

Wśród osób, które stanęły za straganem był m.in. pan Grzegorz, tato małej Weroniki i jej dziadek Artur.

- Od miesiąca córeczka z żoną są w USA na leczeniu i dobrze je znosi – mówi pan Grzegorz. - Została jej podana pierwsza chemia, jednak na wyniki, czy podziałała, musimy jeszcze trochę poczekać. Cieszę się, że na święta przylecą do domu i będziemy mogli się zobaczyć. Jest to możliwe dzięki fundacji z Nowego Jorku. Żona z córeczką przylecą na dwa tygodnie.