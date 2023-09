Weterani z Głogowa zapraszają wszystkich na nocny marsz. Można pomóc choremu Michałowi

W przyszłym tygodniu po raz drugi głogowscy weterani zaproszą mieszkańców Głogowa i okolic na wspólny, nocny marsz po nadodrzańskich terenach wokół Głogowa.

– My to nazywamy spacerem, ponieważ jest to bardzo przyjemna forma aktywności fizycznej. Dystans 18 kilometrów w pięknej, wieczorowej porze. Zapowiadają pełnię księżyca. Będzie to 30 września. W sobotę o godzinie 19 zbiórka na Marinie, a o godzinie 19.30 wyruszymy w trasę przy blasku latarek, przy blasku księżyca. Będzie to przy wsparciu strażaków ochotników z Serbów, którzy zabezpieczają nas od strony medycznej. Zapraszamy wszystkich do pomocy i do udziału w tym spacerze. Wspieramy naszego małego głogowianina Michała Drankiewicza w walce z chorobą nowotworową i temu służy ten marsz – mówi Tomasz Stolarek ze Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa "Sprzymierzeni" Głogów.