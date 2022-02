W Zakładzie Karnym w Głogowie służbę pełni pies do zadań specjalnych. Nakaz, bo tak się wabi, kontroluje paczki, korespondencję i cele

Pies do zadań specjalnych w ZK

Umiejętności, które posiada pies podczas tresury stale doskonali st.sierż.sztab. Piotr Stelmach jako przewodnik psa. Zwierzę również przeszło specjalistyczne szkolenie w Zakładzie Karnym w Czarnem.

Funkcjonariusz st.sierż.sztab. Piotr Stelmach służy w jednostce penitencjarnej 22 lata. Podczas pracy służbę pełnił z dwoma psami specjalnymi Narew i Nabor. Od ośmiu lat obowiązki służbowe wykonuje z Nakazem.

Owczarek niemiecki służący w Zakładzie Karnym w Głogowie pomaga również zamiejscowym instytucjom, między innymi, wykonywał obowiązki w Zakładzie Poprawczym w Głogowie, Komedzie Powiatowej Policji w Głogowie oraz Górze Śląskiej.

Rzeczniczka dodaje, że nie każdy pies może realizować zadania specjalne. Do do wykonywania takich zadań musi mieć znakomity węch i wykazywać chęć do tropienia oraz lokalizowania niewidocznych obiektów za pomocą swojego nosa, a nie oczu. Wyszkolone zwierze ma wykwalifikowanego opiekuna-przewodnika, który współpracuje z psem w celu pomyślnego wykonania powierzonego im zadania, a także zapewnia psu opiekę i dba o jego wyszkolenie.