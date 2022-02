W sobotę, 12 lutego, pogrzeb Telemacha Pilitsidisa, głogowskiego artysty

Telemach (Tilemachos) Pilitsidis

Z Grecji do Polski

W listopadzie 2021 roku, spotkał się z młodzieżą szkoły Aslan. Młodzi ludzie mieli do niego wiele pytań o jego twórczość, ale też historię tego jak grecki artysta trafił do Polski. A była to historia burzliwa, bo do tego kraju przywiodła kilkuletniego wówczas Greka, podobnie jak wielu innych jego rodaków, powojenna zawierucha w Grecji i towarzysząca jej wojna domowa.