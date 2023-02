W pożarze piwnicy przy Poczdamskiej zginęło dwóch nastolatków. Trzeci cudem przeżył. Mija 12 lat od tragedii

Tragedia, która poruszyła niemal każdego, wydarzyła się 5 lutego 2011 roku. Przed wejściem na podwórko kamienicy, w której doszło do dramatu, długo paliły się znicze.

O wydarzeniach sprzed 12 lat przypominają nasze archiwalne materiały, które ukazały się w lutym 2011 roku.

- To byli fajni, normalni chłopcy, nierozłączni przyjaciele - wspomina Mirosław Gaczyński z klubu Basket Głogów. - Michał trenował u nas koszykówkę. A Marek i Mirek dopingowali go na każdym meczu. Ta tragedia porusza każdego. Przed wejściem na podwórko kamienicy, w której doszło do dramatu, palą się znicze. Ludzie zatrzymują się, cicho rozmawiają.