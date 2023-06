W piątek kolejny koncert pod zamkową wieżą w Głogowie

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie kontynuuje cykl koncertów „Bardowie pod wieżą", w ramach którego na zamkowym dziedzińcu lub fosie organizowane są koncerty piosenki poetyckiej. Na koncerty zaprasza Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa Tym razem dla głogowian wystąpi zespół Póki Co. Grupa powstał blisko dziesięć lat temu z inicjatywy Elżbiety Rojek i Jarosława Bielińskiego.

– Muzyka zespołu wpisuje się w nurt „Krainy Łagodności”. To co gra w duszy Eli i Jarka wywodzi się z bossanowy, reagge czy też smooth jazzu. Póki Co są laureatami niemal wszystkich festiwali i konkursów związanych z piosenką poetycką. Między innymi Stachuriady w Grochowicach – informuje Maciej Iżycki z głogowskiego muzeum.