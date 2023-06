W Obiszowie rozpoczęło się Wakacyjne Granie na Obiszowskiej Polanie. Wieczorem koncert i dyskoteka

Imprezę otworzył ze sceny wójt gminy Roman Jabłoński, który przyznał, że wakacyjne granie to przede wszystkim integracja.

- Jest okazja, by spotkać się na łonie natury i fajnie spędzić czas. Mam nadzieje, że dwa dni na polanie przyniosą wiele radości i emocji i przede wszystkim to, co najważniejsze – wspaniały początek wakacji. Miłej zabawy! - życzył wójt.