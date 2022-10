W Nielubi złodziej ukradł z auta sąsiada sporo gotówki. Poszkodowany zatrzymał go i oddał policji. Teraz może mieć kłopoty

Wszystko działo się w niedzielę, 9 października. Przed południem Mateusz Ochrymczuk zauważył, że ktoś włamał się do stojącego przed domem samochodu. Ze środka zginęła kamera samochodowa, ładowarka do samochodu i przede wszystkim kilka tysięcy złotych w euro i złotówkach, które mieszkaniec Nielubi zapomniał zabrać do domu.

- Sprawdziłem nagranie z kamery i okazało się, że przed siódmą rano do auta włamał się Edek z naszej wsi – opowiada poszkodowany. - Widać go z twarzy doskonale. Zadzwoniłem po policję i razem z ojcem poszliśmy do jego domu.