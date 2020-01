W mieszkaniu wybuchł gaz przy produkcji narkotyków. W sądzie płacz i wyznania miłości

Oboje usłyszeli zarzuty narażenia swoich dzieci na niebezpieczeństwo. Posiadali również narkotyki. Podczas eksplozji znajdowali się pod ich wpływem.

– Zebrany materiał dowodowy świadczy o tym, że swoim działaniem doprowadzili do narażenia dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Para usłyszała również zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności – mówi Bogdan Kaleta z KPP Głogów. – Ponadto 30-latkowi przedstawiono zarzuty sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, wytwarzania środków odurzających oraz udzielania ich innej osobie. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymana para ma dwójkę dzieci w wieku 8 i 3 lat. Zostały one tymczasowo umieszczone w domu dziecka, gdzie zapewniono im profesjonalną opiekę. Przypomnijmy, że w chwili wybuchu dzieci znajdowały się w mieszkaniu. Na szczęście nic im się nie stało.