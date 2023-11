W głogowskiej kolegiacie fachowcy pracują przy aranżacji betonowego chóru

Podrasują betonową konstrukcję chóru

Do kolegiaty na msze bocznym wejściem

W związku z pracami, od poniedziałku 20 listopada, wejście do kolegiaty na Msze święte wyznaczono z boku, od strony plebani do Kaplicy Najświętszego Sakramentu. A to dlatego, że na czas remontu, wszystkie sprzęty w świątyni zostały przykryte zabezpieczającymi foliami.

Natomiast Msze w niedzielę będą odbywać się w nawie głównej po gruntownym sprzątaniu, które przewidziane jest w każdą sobotę o godz. 16.00, do którego proboszcz zaprasza wszystkich chętnych.