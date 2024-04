W Głogowie wybrali mistrzów gościnności. Uczniowie rywalizowali w Hotelu Qubus

– Świetnie, że udało nam się zdobyć to pierwsze miejsce. Trochę nie spodziewałyśmy się tak dobrego wyniku, ale na pewno się nam to przyda – mówią ze śmiechem Olga Plewko i Jagoda Stachowiak z SP 14. – Trochę zaskoczyły nas pytania o rozmieszczanie ważnych osób w aucie. Udało nam się wydedukować prawidłową odpowiedź, co nas bardzo cieszy. Wiedza z konkursu na pewno się nam przyda. Chociażby nauczyłyśmy się wiązać krawat – dodają ze śmiechem.