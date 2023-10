Adam Lewicki z Głogowa zdobył 3. nagrodę w dolnośląskim konkursie modelarskim „Stwórz swój model do kariery” organizowanym przez LSSE

Adam zbudował makietę warsztatu samochodowego

13-latek kocha grę w koszykówkę i... samochody

Adam jest dobrym uczniem, ale jak podkreślają rodzice, od nauki zdecydowanie woli trenować koszykówkę i jeździć na hulajnodze. Od dłuższego czasu interesuje się motoryzacją, którą zaszczepił w nim starszy o 10 lat brat Dawid, zabierając go wielokrotnie na wyścigi samochodowe a szczególnie na tory do driftu. Obaj szczególnie upodobali sobie coroczną imprezę pod nazwą „JapFest", gdzie są pokazy samochodów japońskich, wyścigi oraz konkurencje driftu.

Adam kolekcjonuje repliki samochodów które przerabia i tuninguje. Wspólnie z bratem w domowym garażu od około 2 lat budują prawdziwy samochód wyścigowy na bazie starej hondy do driftu. I choć jest jeszcze bardzo młody, to planuje swoją przyszłość z samochodami, mechaniką pojazdów, lakiernictwem i wyścigami