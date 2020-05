W dolnośląskich WORD-ach znowu będzie można zdawać egzamin na prawo jazdy kat. B i T

Dyrektorzy dolnośląskich WORD-ów zdali relację Zarządowi Województwa z pierwszego dnia egzaminowania na kierowców, gdy wciąż obowiązują obostrzenia ze względu na stan epidemii. A przypomnijmy, że egzaminy te zostały przywrócone od 4 maja. W opinii dyrektorów, egzaminy zostały przeprowadzone bez żadnych zakłóceń oraz narażania zdrowia i bezpieczeństwa egzaminowanych oraz pracowników WORD-ów. W związku z tym Zarząd Województwa wyraził zgodę na możliwość przywrócenia egzaminów na kat. B oraz T od 11 maja.

- Nasze ośrodki bardzo starannie przygotowały się do pierwszego dnia ponownego przyjęcia kandydatów na kierowców. Jeśli kolejne dni wykażą, że przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy nie stanowi zagrożenia i ośrodki będą stosować zalecane środki ostrożności, to nie widzę przeszkód, by od 11 maja mogły zostać przywrócone testy na kolejne kategorie prawa jazdy – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.