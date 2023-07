Pod Głogowem powstanie Rowerowy Park Umiejętności. Będą różne trasy i przeszkody

Gmina Pęcław będzie jedną z siedemnastu na Dolnym Śląsku, które otrzymają dofinansowanie na budowę Rowerowego Parku Umiejętności. To nowy projekt Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Sportu. które swoimi dotacjami wspierają budowę takich parków. Mają one służyć doskonaleniu techniki jazdy na rowerze górskim. Mają na nich zostać przygotowane różnorodne trasy - także takie z torami przeszkód.

Inwestycja na terenie gminy Pęcław to koszt około 920 tys. złotych, z czego 33 procent pochodzi z budżetu województwa, 33 procent z ministerstwa, a reszta ze środków własnych gminy. Jak zapewniają pomysłodawcy projektu na terenie każdego Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności znajdą się trasy i przeszkody, dostosowane do różnych grup wiekowych oraz ich umiejętności. Planowana jest trasa główna o zróżnicowanej trudności, zawierająca co najmniej 10 różnych przeszkód terenowych, a także dodatkowe elementy: trasy typu ‘single track’ i pump track, trasy pump mini (bezpieczne dla dzieci 4-7 lat) plac manewrowy, szatnia oraz oświetlenie trasy głównej i placu manewrowego.