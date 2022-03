Prawnik wyjaśnia: Siły zbrojne USA stacjonujące w Polsce

W dniu 22 lutego 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydał postanowienie w sprawie wydania zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz komponentu Sił Zbrojnych Kanady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, na wniosek Ministra Obrony Narodowej skierowany po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowił wyrazić zgodę na pobyt na terytorium RP, w terminie od dnia 23 lutego 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. komponentów wojsk obcych: Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej o liczebności 6.500 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o liczebności do 700 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi oraz Kanady o liczebności 350 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi. Pobyt obcych wojsk ma na celu wzmocnienie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez stronę wysyłającą żołnierzy i personel cywilny w operacji wojskowej prowadzonej na terytorium RP w czasie pokoju.