W Brzegu Głogowskim powstanie skatepark i strefa workout. Gmina pozyskała pieniądze

Ponad 350 tys. złotych pozyskała gmina Żukowice, która zamierza rozbudować teren rekreacyjno-sportowy w Brzegu Głogowskim. Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym miesiącu.

– Powstanie tu skatepark, który będzie idealnym miejscem dla miłośników jazdy na deskorolce, hulajnodze, na rolkach, wrotkach czy BMX -ie. To doskonałe miejsce do ćwiczenia umiejętności i rozwijania pasji. Skatepark będzie składał się z różnych przeszkód, takich jak rampy, przeszkody, poręcze czy półki, co pozwoli na dostosowanie obiektu do różnych poziomów zaawansowania – mówi wójt gminy Krzysztof Wołoszyn.