Uwaga! Od poniedziałku, 14 marca ze Sławy do Wschowy objazdem. Drogowcy zamykają drogę w Tylewicach

Gmina Sława poinformowała o całkowitym zamknięciu odcinka wzdłuż miejscowości Tylewice koło Wschowy. To wieś na trasie łączącej Sławę ze Wschową.

W komunikacie czytamy:

W związku z realizacją zadania polegającego na „Rozbudowa drogi woj. Nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa”, Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. w Głogowie zawiadamia, że z dniem 14 marca 2022 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w zakresie drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Stare Strącze — Tylewice.

Objazd wyznaczono drogą wojewódzką nr 319 (ze Sławy do Krzepielowa, przez Stare Drzewce i Konradowo).

Prace drogowe mają potrwać co najmniej kilka miesięcy.