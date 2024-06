Dramatyczny wypadek w Kwielicach. Motocyklista zabrany do szpitala śmigłowcem. FOTO, FILM

– W ciągu tygodnia to już drugi wypadek tutaj. To skrzyżowanie to dramat. Odkąd zamontowali te żółte barierki przy chodniku, nic praktycznie nie widać. A te barierki przecież praktycznie niczemu tu nie służą. Wypadki są tutaj regularnie, a jeszcze częściej jest o włos od wypadku. Co jeszcze musi się stać, żeby coś z tym skrzyżowaniem zrobili? – słyszymy od mieszkańców Kwielic.