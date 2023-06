Uwaga kierowcy. Droga nr 329 obok Smardzowa zablokowana po wypadku dwóch aut

Około godz. 5 nad ranem na DW 329 w pobliżu Smardzowa doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jak wstępnie ustalili policjanci kierowca osobowego forda wyjeżdżając na główną drogę uderzył w bok jadącego nią BMW. Pierwsze auto wypadł z drogi, a jego kierowcę trzeba było wyciągać ze zniszczonego auta sprzętem hydraulicznym. Zarówno on, jak i kierowca BMW zostali zabrani do szpitala.

Na miejscu wciąż trwają czynności służb. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazdy przez Jaczów i Smardzów, lub przez Kurowice oraz Łagoszów Mały.

Tu doszło do wypadku: