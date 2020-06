Jak podaje urząd gminy w Kotli - w dniach od 8 czerwca do 10 czerwca w godz. od 8:00 do 16:00 oraz od 15 czerwca do 20 czerwca w godz. od 8:00 do 16:00 droga powiatowa nr 1003 D na odcinku od miejscowości Kozie Doły do miejscowości Kotla będzie zamykana.

– Jest to spowodowane przyjętą technologią realizacji robót bitumicznych – wyjaśniają urzędnicy.

Remont drogi kosztuje powiat 260 tys. zł i ma potrać jeszcze około trzech tygodni.