Umowa z wykonawcą fontanny w parku Słowiańskim rozwiazana

Gmina Miejska Głogów rozwiązała umowę z wykonawcą fontanny w parku Słowiańskim firmą Gutkowski. Mimo upłynięcia terminu firma zapowiadała zakończenie prac. Mijały jednak miesiące i niewiele się zmieniło. Władze miasta podjęły decyzję, nie widząc możliwości sfinalizowania umowy przez firmę.

- Przed nami inwentaryzacja prac i materiałów zgromadzonych na terenie budowy. Do końca stycznia chcemy przeprowadzić tę inwentaryzację. Po czym rozpiszemy przetarg i wyłonimy wykonawcę lub wykonawców by zadanie dokończyć. Mówiliśmy o tym od wielu miesięcy, że dopóki wykonawca będzie wykazywał potencjał dokończenia inwestycji – będzie prace realizował. Chcemy wykorzystać czas zimowy i reżim technologiczny wynikający z niskich temperatur na wyłonienie nowego lub nowych wykonawców. Z uwagi na zimę dotychczasowa firma także prac nie mogła by kontynuować – mówi Piotr Poznański, zastępca prezydenta Głogowa.

Podczas spotkania z firmą Gutkowski podpisano porozumienie o przekazaniu niezbędnych materiałów, które do tego czasu nie zostały wykorzystane, jak granit czy dysze do fontanny. Materiały te zostaną wykorzystane do ukończenia inwestycji.