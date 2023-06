Ułożyli piękny dywan z żywych kwiatów w kościele Bożego Ciała na głogowskiej starówce. Zobaczcie zdjęcia!

Warto pójść do kościoła Bożego Ciała na głogowskiej starówce, by zobaczyć piękny, barwny dywan z płatków kwiatów wiodący od wejścia pod sam ołtarz. Przez kilka godzin układały go parafianki, które jak widać, włożyły w pracę ogrom serca.

Powtarzalny wzór z różowych, białych, niebieskich, pomarańczowych i żółtych kwiatów został ułożony na zielonych gałązkach, dzięki czemu widać każdy usypany kwiat. Przy ołtarzu rozszerza się i kończy emblematami święta Bożego Ciała.

Kościół Bożego Ciała w Głogowie ma piękny dywan z płatków kwiatów Grażyna Szyszka

Na świąteczny czas, oprócz kwietnego dywanu, parafianie przystroili też ławki. Na każdej z nich zawieszono delikatne bukieciki ze zwisającymi wstążeczkami.

Wierni, którzy przychodzą na modlitwę, też są pod wrażeniem, bo wielu z nich przystaje, by zrobić zdjęcie.