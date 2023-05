Seniorzy Parafialnego Klubu „U Mikołaja” w Głogowie na jubileuszowej zabawie

Spotkanie w teatrze uświetnił koncert w wykonaniu kwartetu „Lepiej Późno Niż Wcale” – finalisty The Voice Senior 3.

- Potem przeszliśmy do naszej kawiarni na jubileuszowy tort, a w niedzielę o godzinie 12.30 mamy jeszcze mszę świętą w intencji naszego klubu – mówi Krystyna Kuźmicka, przypominając, że klub organizuje wiele zajęć. Są m.in. edukacyjne, artystyczne, warsztaty kulinarne, spotkania integracyjne i okolicznościowe. Są też wyjścia do kina, muzeum, teatru, wyjazdy do opery, wyjazdy na wycieczki i pielgrzymko-wycieczki. - Organiuzjemy także działania prozdrowotne. Zapraszamy do nas nie tylko mieszkańców nasze parafii, ale każdego, kto chce uczestniczyć w zajęciach i się integrować.