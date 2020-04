Ukrył pod łóżkiem dużo porcji marihuany oraz tabletki amfetaminy i ekstazy

Zatrzymani mężczyźni, zabezpieczona amfetamina, marihuana oraz MDMA to wynik ostatnich działań polkowickich policjantów zwalczających przestępczość narkotykową. 25-latek i 19-latek usłyszeli już zarzut wprowadza do obrotu znacznej ilości narkotyków. Starszy z mężczyzn został także tymczasowo aresztowany przez sąd, natomiast obu podejrzanym może mu grozić kara do 12 lat więzienia.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach w wyniku prowadzonych czynności operacyjnych ustalili, że mieszkańcy Polkowic mogą posiadać w wynajmowanym mieszkaniu narkotyki. Funkcjonariusze po zgromadzeniu niezbędnych informacji odwiedzili miejsce zamieszkania 25-latka. Policjanci obserwując mieszkanie zauważyli wytypowanych wcześniej mężczyzn wchodzących do budynku i ruszyli ich śladem. - Chwilę później 25-latek i 19-latek mieli kajdanki na rękach, a funkcjonariusze w jednym z pokoi pod łóżkiem znaleźli blisko 840 porcji handlowych marihuany, 1670 porcji amfetaminy oraz 109 tabletek ekstazy - informuje sierż. szt. Przemysław Rybikowski, oficer prasowy polkowickiej policji. Policjanci zatrzymali obu mężczyzn, a znalezione w mieszkaniu narkotyki trafiły do dalszych badań. Obaj zatrzymani usłyszeli już zarzut wprowadza do obrotu znacznej ilości narkotyków. Sąd Rejonowy w Lubinie podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy starszego z mężczyzn, natomiast 19-latek decyzją prokuratora został oddany pod policyjny dozór.

Mężczyznom za przestępstwo, o które są podejrzani grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. #JesteśmyzWami - dziękujemy służbom medycznym w całej Polsce. Wideo